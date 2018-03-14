نفوق حصان من سلالة نادرة بمحطة الزهراء ثمنه 7 ملايين استرلينى

نفوق حصان من سلالة نادرة بمحطة الزهراء ثمنه 7 ملايين استرلينىالأربعاء، 14 مارس 2018 08:35 م
صورة للحصان "تجويد" المقلب بطاووس محطة الزهراء
كتب محمود الضبع
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"طاووس محطة الزهراء" أو "البطل أبو الأبطال"، حصان مصرى عربى أصيل نفق أمس بأسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة، وهو ما أشارت له صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمهتمون بتربية الخيول الأصيلة، بسبب التأخر فى علاجه من مرض عابر أصابه الأيام الأخيرة، على حد قولها.
الحصان "تجويد" الملقب بطاووس محطة الزهراء
الحصان "تجويد"
"تجويد" هو الاسم الحقيقى للحصان الذى ينتمى إلى سلالة نادرة ونقية والده جاد الله بن أديب بن شعراوى بن مرافق بن النظير، وأمه "تى"، مولود فى عام 2004، وقدر ثمنه بـ7 ملايين جنيه استرلينى، ويعتبر فى عمر الشباب الآن، وأصيب منذ فترة "بخراج" داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة، ما تسبب فى تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.
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