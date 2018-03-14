ندوة عن مستقبل التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030 بتربية المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

نظمت، اليوم، كلية التربية جامعة المنوفية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بشبين الكوم ندوة بعنوان مستقبل التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، وحاضر فى الندوة الدكتور جمال على الدهشان أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية بشبين الكوم.

فى بداية الندوة أشار الدكتور جمال الدهشان إلى المحاور الاستراتيجية للتنمية 2030 "الطاقة، الثقافة، السياسية الداخلية، السياسية الخارجية، التعليم والتدريب، الابتكار، المعرفة، البحث العلمى التنمية الاقتصادية، البيئة، الصحة، العدالة الاجتماعية، الشفافية، كفاءة المؤسسات الحكومية".

وأكد أن أهم هذه المحاور هو التعليم والتنمية فالتعليم ومؤسساته أحد العوامل المؤثرة فى عمليات النمو والتنمية الاقتصادية، حيث قام علماء الاقتصاد بمعالجة هذة القضية، وذلك لأهمية التعليم على النمو الاقتصادى.

وتحدث الدهشان عن تحديات التعليم العام الأساسى، وأهمها انخفاض أعداد المعلمين بشكل كاف وعدم وضوح معايير توزيعهم، وتدهور الثقة بين المجتمع والمنظومة التعليمية، الأمية الرقمية لمعظم المعلمين، نقص قواعد البيانات، صعوبة تطبيق فاعلية وكفاءة التدريب الحالى، كذلك تقلص دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى العملية التعليمية وضعف نظم التقويم والمتابعة وقلة الفصول وضعف كفاءة توزيعها.

كما تطرق الدهشان إلى أهم المشاكل التى تواجه التعليم الجامعى أو العالي مثل القصور الملحوظ فى رصد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل والتعليم، غياب قانون ملزم بالاعتماد فى فترة محددة، ضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالى الحالية، عدم إتقان اللغات الأجنبية لبعض المعلمين والطلاب، ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز، غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمى.

حضر الندوة وكلاء الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومسئولو المجمع الإعلامى بشبين الكوم التابع لرئاسة الجمهورية.

كما شهد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفل تكريم ليلى الشامى مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبلوغها السن القانونية للمعاش.