نادى قضايا الدولة ينعى المستشار أمجد مصطفى ويقيم عزاء له الأحد المقبل







كتب إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

نعى نادى مستشار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة ،نائب رئيس الهيئة ،المستشار أمجد مصطفى جاد الكريم رشوان فقيد الهيئة ،الذى وافته المنية أمس .

ويقيم مجلس ادارة نادى مستشار هيئة قضايا الدولة عزاء لفقيد الهيئة يوم الأحد 18 مارس الجارى بعد صلاة المغرب بمقر النادى بمنطقة الزمالك وذلك فى حضور أسرة الفقيد وجميع أعضاء النادى وذلك حرصا من النادى على المشاركة الوجدانية لجميع الزملاء مستشارى الهيئة .