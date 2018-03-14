نائب مدير أمن القاهرة وقادة أقسام يلتقون رئيس محكمة شمال للإعداد للانتخابات







كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

التقى نائب مدير أمن القاهرة اللواء هشام لطفى، وعدد كبير من مأمورى أقسام شرطة قطاع شمال القاهرة، بالمستشار جمال السعداوى، رئيس محكمة شمال القاهرة، فى إطار الاستعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناول الاجتماع بحث سبل المعوقات التي يمكن أن تحدث أثناء العملية الانتخابية ووضع الحلول الفورية لها سواء فيما يتعلق باللجان الفرعية أو اللجان العامة، من حيث تخصيص الأدوار الأرضية كمقر انتخاب لكبار السن والمعاقين وأن يكون هناك اماكن للناخبين .

وناقش وجود "تندات" للحماية من اشاعة الشمس، وازالة كافة الانشغالات الموجودة حول اللجان الانتخابية، والعمل علي تنظيم وقوف الناخبين لتسهيل الخروج والدخول للجنة ، والتأكد علي وجود مكان امن لكل مقر انتخابي لحفظ صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول والثاني.

كما بحث الاجتماع أسلوب تسليم ورق الاقتراع للسادة القضاة والعمل علي توفير خدمات أمنية ومرورية لتأمين تسليم تلك الأوراق، بالإضافة لوضع آلية مشتركة لحل أي مشكلة تحدث أثناء سير العملية الانتخابية وذلك عن طريق التواصل برئيس محكمة شمال وغرفة العمليات.

يأتي هذا في إطار توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عقب تحديد مقار اللجان العامة التى تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية وتحديد أماكنها .

وغادر اللواء هشام لطفى، رئيس قطاع شمال القاهرة، ونائب مدير الأمن، وعدد كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة، مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد لقائهم رئيس المحكمة لبحث ترتيب وتنسيق الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها الشهر الجارى.

والتقى رئيس القطاع اللواء هشام لطفى، نائب مدير الأمن، بحضور مساعد وزير الداخلية للشئون المالية والإدارية، و20 من مأمورى أقسام شرطة محافظة القاهرة، يرافقهم موظفين إداريين بالأقسام المستشار جمال السعداوى، رئيس محكمة شمال القاهرة داخل مكتبه بمقر المحكمة.

كما حضر اللقاء نائب من ديوان عام محافظة القاهرة لبحث ترتيب وتنسيق التعاون الأمنى بين المحافظة وبين رجال الأمن، وكذلك ترتيب أوضاع اللجان التى سيتم بها الاقتراع، استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها أيام 26 ، 27 ، 28 مارس الجارى.

وكان نائب مدير أمن القاهرة قد وصل إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لعقد لقاء مع رئيس المحكمة فى إطار الاستعدادات الانتخابات الرئاسية بنطاق المحافظة.