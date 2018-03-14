نائبة عراقية: رفض الرئيس المصادقة على الموازنة نتيجة ضغوط كردية







بغداد(أ ش أ)

قالت النائبة العراقية، زينب الخزرجى إن مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التى يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب شرفية بروتوكولية، معتبرة أن رفض الرئيس العراقى فؤاد معصوم المصادقة على الموازنة جاءت نتيجة ضغوط من قيادات كردية.

وأضافت الخزرجى فى بيان - حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أن "مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التى يتم التصويت عليها داخل البرلمان وترسل اليه هى شرفية بروتوكولية كما اقرها الدستور فى المادة (٧٣) ولا يترتب عليها أمور قانونية سواء صادق عليها او لم يصادق"، مبينة انه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يعيد الموازنة إلى مجلس النواب أو يقرر ماهى المخالفات فى الموازنة كونها ليست من اختصاصه على اعتبار أن الموازنة سيتم العمل بها بعد مرور أسبوعين من التصويت عليها.

وأشارت إلى أن قانون الموازنة للعام الجارى تأخر كثيرا وتعطلت المشاريع ومصالح الشعب العراقى جميعا بسبب عدم اقرار الموازنة .

وكانت مصادر عراقية قد أعلنت، امس الثلاثاء، رفض الرئيس فؤاد معصوم المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، فيما عزت رئاسة الجمهورية سبب ذلك إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.