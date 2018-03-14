ميركل: الاتحاد الأوروبى سيكون متحدًا فى الرد على قضية تسميم الجاسوس الروسى

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبى سيكون متحدًا فى الرد على قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، إلا أنها ترفض فكرة العمل كوسيط فى الخلاف المتصاعد بين لندن وموسكو.

وأشارت ميركل فى تصريحات - نقلتها شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أنه على الرغم من وجود اختلافات مع روسيا بشأن العديد من القضايا، إلا أننا "لا يمكننا قطع جميع الاتصالات فى الوقت الحالى، ويتعين علينا أن نواصل التحدث مع المسؤولين الروس على الرغم من جميع الخلافات فى الرأي".

وقالت ميركل: "إنه سيكون هناك "رأى أوروبى موحد" بشأن هذا الأمر، مشددة أن ألمانيا تتعامل مع تقييم بريطانيا للقضية "بجدية بالغة".



وأضافت أن "الشفافية من جانب روسيا تعد أمرًا مهمًا للغاية، ويجب أن تؤخذ النتائج على محمل الجد".