"مياه شرب بنى سويف" تؤمن على العاملين بـ7 ملايين جنيه ضمن مبادرة شهادة أمان

بنى سويف أيمن لطفى

سلم اليوم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف شيكا بمبلغ 7 ملايين جنيه إلى المحاسب أمجد فارس رئيس قطاع البنك الز اعى المصرى ببنى سويف للتأمين على العاملين بالشركة ، ضمن مبادرة الرئيس السيسى "شهادات أمان المصريين " وذلك بمقر الشركة بمدينة بنى سويف .

ومن جانبه، أكد رئيس شركة مياه الشرب لـ اليوم السابع ، أن الشركة شهدت وفاة بعض العاملين بها ولم يكن فى وسعنا سوى تقديم ما يقره القانون فى مثل هذه الحالات لأسرهم ولكن إطلاق الرئيس مبادرة شهادة الامان اعطانا حرية فى مساعدة العاملين من خلال التأمين على 3 آلاف 84 منهم ، بـ 2500 جنيه للعامل ، فى المرحلة السنية من 18 إلى 59 سنة وفقا لشروط شهادة الأمان ، وسوف تحصل الشركة مبلغ الشهادة من العاملين بنظام التقسيط الشهرى ما بين 50 و100 جنيها وفقا للرواتب الوظيفية.

وأوضح المحاسب أمجد فارس رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ببنى سويف، أن شركة مياه الشرب من أوائل الجهات التنفيذية التى سارعت بالتأمين على العاملين بها والمشاركة فى مبادرة "شهادة الأمان" والتى أطلقها الرئيس السيسى للتأمين والتغطية الشاملة على العمالة المؤقتة وغير المؤقتة والدائمة ، ويحررها بنوك الاهلى ، مصر ، القاهرة ، الزراعى ، و تشمل( الأفراد الطبيعيين من 18 إلى 59 سنة ، وفئة الشهادة 500 جنيه ، أقصى عدد مسموح به للشراء 5 شهادات للعميل الواحد ، معفاه من كافة المصروفات بعد الشراء ، يمكن تجديدها بحد أقصى ثلاث مدد" 9 سنوات " ، يمكن استردادها إبتداء من اليوم التالى للشراء بكامل قيمتها ، يجرى سحب سنوى على 200 شهادة بجائزة مالية 10 آلاف جنيه بدون ضرائب ، توفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء تنتهى عند بلوغ العميل سن 60 عاما ، تعويض المستفيدين فى حالة الوفاة الطبيعية أو بحادث قبل بلوغ سن 60 عاما بمبلغ مالى على دفعة واحدة أو معاش شهرى وفقا لرغبة العميل ، وتمتاز الشهادة بأنها تصمن لصاحبها مبلغا تأمينيا يصل إلى 50 ألف جنيه أو معاشا شهريا بقيمة 600 جنيه لمدة عشر سنوات .

وأكمل أن البنك سوف مؤتمرا بحضور المحافظ والنواب لتسليم عدد من شهادات الأمان بالمجان للعمالة غير المؤمن عليها.