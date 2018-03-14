video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه شرب بنى سويف" تؤمن على العاملين بـ7 ملايين جنيه ضمن مبادرة شهادة أمان

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:47 م
"مياه شرب بنى سويف" تؤمن على العاملين بـ7 ملايين جنيه ضمن مبادرة شهادة أمان المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

سلم اليوم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف شيكا بمبلغ 7 ملايين جنيه إلى المحاسب أمجد فارس رئيس قطاع البنك الز اعى المصرى ببنى سويف للتأمين على العاملين بالشركة ، ضمن مبادرة الرئيس السيسى "شهادات أمان المصريين " وذلك بمقر الشركة بمدينة بنى سويف .

 

ومن جانبه، أكد رئيس شركة مياه الشرب لـ اليوم السابع ، أن الشركة شهدت وفاة بعض العاملين بها ولم يكن فى وسعنا سوى تقديم ما يقره القانون فى مثل هذه الحالات لأسرهم ولكن إطلاق الرئيس مبادرة شهادة الامان اعطانا حرية فى مساعدة العاملين من خلال التأمين على 3 آلاف 84 منهم ، بـ 2500 جنيه للعامل ، فى المرحلة السنية من 18 إلى 59 سنة وفقا لشروط شهادة الأمان ، وسوف تحصل الشركة مبلغ الشهادة من العاملين بنظام التقسيط الشهرى ما بين 50 و100 جنيها وفقا للرواتب الوظيفية.

 

وأوضح المحاسب أمجد فارس رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ببنى سويف، أن شركة مياه الشرب من أوائل الجهات التنفيذية التى سارعت بالتأمين على العاملين بها والمشاركة فى مبادرة "شهادة الأمان" والتى أطلقها الرئيس السيسى للتأمين والتغطية الشاملة على العمالة المؤقتة وغير المؤقتة والدائمة ، ويحررها بنوك الاهلى ، مصر ، القاهرة ، الزراعى ، و تشمل( الأفراد الطبيعيين من 18 إلى 59 سنة ، وفئة الشهادة 500 جنيه ، أقصى عدد مسموح به للشراء 5 شهادات للعميل الواحد ، معفاه من كافة المصروفات بعد الشراء ، يمكن تجديدها بحد أقصى ثلاث مدد" 9 سنوات " ، يمكن استردادها إبتداء من اليوم التالى للشراء بكامل قيمتها ، يجرى سحب سنوى على 200 شهادة بجائزة مالية 10 آلاف جنيه بدون ضرائب ، توفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء تنتهى عند بلوغ العميل سن 60 عاما ، تعويض المستفيدين فى حالة الوفاة الطبيعية أو بحادث قبل بلوغ سن 60 عاما بمبلغ مالى على دفعة واحدة أو معاش شهرى وفقا لرغبة العميل ، وتمتاز الشهادة بأنها تصمن لصاحبها مبلغا تأمينيا يصل إلى 50 ألف جنيه أو معاشا شهريا بقيمة 600 جنيه لمدة عشر سنوات .

 

وأكمل أن البنك سوف مؤتمرا بحضور المحافظ والنواب لتسليم عدد من شهادات الأمان بالمجان للعمالة غير المؤمن عليها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه الشرب ببنى سويف : إصلاح كسر ماسورة مياه منطقة أبراج الأوقاف

صحافة المواطن.. رئيس شركة مياه "الشرب" ببنى سويف يهدد المطالبين بالتعيين بالفصل

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شهاده امان المصريين




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة