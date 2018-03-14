"مياه القناة" تنظم ندوة توعوية بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة، عن أن إدارة التوعية بشركة مياه القناة نظمت ندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالإسماعيلية، وتم عرض فيلمى سلمى وقطورة لتلاميذ المدرسة، ودارت مناقشات حول فلسفة جديدة للتعامل مع المياه من منطلق بيان قيمتها وأهمية الحفاظ عليها .

وأشار عبد المنعم، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم التركيز على مراحل تنقية المياه بالمحطات، والسلوكيات الإيجابية التى يجب إتباعها لترشيد الاستهلاك والابتعاد عن السلوكيات السلبية المؤدية إلى الإسراف وإهدار المياه، والتى جسدتها العروض الفيلمية من خلال مشاهدة التلاميذ لها، ومشاركة الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بالمدرسة، واللاتى كان لهن دورا بارزا فى الإعداد ونجاح الندوة، بإشراف فايزة رضوان مديرة المدرسة، وماجدة السيد وكيل المدرسة، وسعيد جعفر عضو مجلس الآباء.