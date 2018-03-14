"مياه الشرب" ترد على شكوى ارتفاع الأمونيا بمياه النيل فى الغربية

"مياه الشرب" ترد على شكوى ارتفاع الأمونيا بمياه النيل فى الغربيةالأربعاء، 14 مارس 2018 09:00 ص
مياه النيل _ أرشيفية
كتب إسلام جمال
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ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على شكوى منشورة فى باب "صحافة المواطن" باليوم السابع تحت عنوان "إهدار الثروة السمكية وارتفاع الأمونيا بمياه النيل فرع رشيد بالغربية".
وقالت الشركة فى بيان أوردته لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد اختلاط مياه الصرف الصحى لفرع رشيد، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الأمونيا من مخلفات مصانع الأسمدة بكفر الزيات، وليس من محطات الصرف الصحى، كما أن مأخذ محطة المرشحة ببسيون من ترعة الباجورية، وليس من فرع رشيد، مشددة على أن المياه بالمحطة فى حالة جيدة.
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