ميانمار: حان الوقت لمشاركة الأمم المتحدة فى إعادة مسلمى الروهينجا







أ ش أ

أعلن مسئولون فى ميانمار، اليوم الأربعاء، أن الوقت قد حان لمشاركة وكالات الأمم المتحدة فى عمليات إعادة مسلمى الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش بسبب تصاعد أعمال العنف ضدهم فى ميانمار.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية فى ميانمار، مينت ثو، إن مكتبى المفوض الأممى لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتطوير ردوا - الأسبوع الماضى - على دعوة حكومة ميانمار بهذا الشأن عبر تقديم مقترح يتم دراسته حاليا.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية - التى أوردت النبأ - أن متحدثا أمميًا فى ميانمار، أكد إرسال مذكرة تقترح كيفية تقديم الوكالات المساعدة فى تحقيق الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين.

ويعتقد خبراء حقوق الإنسان أنه لا يمكن ضمان تحقيق الأمان فى ميانمار لأكثر من 700 ألف من مسلمى الروهينجا فروا من ميانمار نحو بنجلاديش بعدما نفذت قوات الأمن حملة قاسية ضدهم فى أغسطس الماضى.