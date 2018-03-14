موظف يشعل النار فى حجرة ملفات العملاء بسبب نقله من فرع البنك بالدقهلية







كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة إشعال النيران بحجرة حفظ ملفات العملاء بفرع أحد البنوك في دكرنس.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة نشوب حريق بحجرة حفظ ملفات العملاء بفرع أحد البنوك الكائن بقرية ديمشلت دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وإخماده دون إصابات واحتراق بعض الأوراق القديمة الخاصة بعملاء سابقين وورود تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن أن الحريق شب عمدياً .

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "محمود.م" رئيس قسم الائتمان بالبنك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات لصدور قرار بنقله لفرع آخر للبنك، وتشكيل لجنة لجرد واستلام عهدته فاستغل عدم تواجد حارس الأمن وحصل على كمية من سائل البنزين الخاص بمولد الكهرباء بالبنك وسكبه على الملفات ووضع سيجارة مُشتعلة بداخلها وانصرف.. وبارشاده تم ضبط عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء قام باختلاسها قبل إشعاله النيران بقصد مساومتهم عليها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.