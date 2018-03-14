موظفو إغاثة: وفاة مهاجر فى إيطاليا تسلط الضوء على الظروف السيئة فى ليبيا







(رويترز)

قال موظفو إغاثة إن شابا إريتريا يبلغ من العمر 22 عاما توفى بمرض السل الذى تفاقم بسبب سوء التغذية الحاد عقب إنقاذه من البحر ونقله إلى إيطاليا مما يكشف إلى أى مدى يواجه المهاجرون فى ليبيا ظروفا سيئة.

وتجمعت أعداد كبيرة من المهاجرين فى ليبيا خلال السنوات الأخيرة على أمل عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، ويصل كثيرون ممن نجوا من الغرق إلى إيطاليا وهم فى حالة بدنية مروعة.

ويوم الاثنين، نقلت سفينة تديرها جماعة بروأكتيفا أوبن أرمس الخيرية الإسبانية 93 شخصا منهم الشاب الإريترى إلى إيطاليا بعد إنقاذهم من زورق مطاطى قبالة سواحل ليبيا فى اليوم السابق. ونزل الشاب واسمه سيجان فى ميناء بوزالو بجزيرة صقلية فى جنوب إيطاليا.

وقال روبرتو أماتونا رئيس بلدية بوزالو ورئيس وحدة الطوارئ بالمستشفى المحلى إن الشاب الذى انخفض وزنه إلى 35 كيلوجراما رغم أن طوله يصل إلى 170 سنتيمترا احتاج للمساعدة كى يتمكن من السير، ونقل على الفور إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته بعد أقل من 12 ساعة.

وقال أماتونا لرويترز "بدا وكأنه جاء من معسكر اعتقال. كل اللاجئين الذين وصلوا يوم الاثنين عبارة عن جلود وعظام. وعضلاتهم هزيلة. من الواضح أن الظروف فى ليبيا غير إنسانية".

ورتب مهربو البشر فى ليبيا رحلات بحرية لمئات الآلاف من المهاجرين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لكن عددها تراجع بشكل جذرى منذ يوليو تموز منذ ساهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبى فى دعم خفر السواحل الليبى وفى ظل مساعى من بعض الجماعات المسلحة المحلية لوقف تهريب البشر.