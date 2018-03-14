موسكو: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان الوضع فى الغوطة الشرقية اليوم

موسكو: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان الوضع فى الغوطة الشرقية اليومالأربعاء، 14 مارس 2018 10:05 ص
لافروف
رويترز
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قال نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية روسيا سيرجى لافروف سيبحث مع نظيره التركى تشاووش داوود أوغلو الوضع فى الغوطة الشرقية فى اجتماع اليوم.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسى فى سوريا قوله، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنسانى هناك.
ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "منذ بدأ الممر الإنسانى فى العمل بمنطقة الغوطة الشرقية غادر أكثر من 300 شخص وأغلب هؤلاء الناس غادروا فى الأيام القليلة الماضية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم ، خروج قرابة 148 مدنيا من الغوطة الشرقية بريف دمشق أثناء الهدنة الإنسانية.
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