موسكو: لافروف لم يقبل دعوة لندن لزيارة رسمية

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لم يقبل دعوة لندن لزيارة رسمية.

وقالت زاخاروفا - على تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية - تعليقا على سحب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الدعوة الموجهة إلى لافروف لزيارة بريطانيا، انه لم يستجب لها من الأساس.



يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أنها توقف كل الاتصالات الثنائية مع موسكو وتسحب دعوتها الموجهة لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لزيارة لندن، مؤكدة أن بلادها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا حول قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق ، وأنها ستقاطع كأس العالم القادم.