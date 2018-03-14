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موسكو تحذر واشنطن من أى إجراءات غير مسئولة فى سوريا

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:34 م
موسكو تحذر واشنطن من أى إجراءات غير مسئولة فى سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا حذرت الولايات المتحدة بشدة من أى إجراءات غير مسئولة فى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن لافروف، قوله، "كالعادة، ستقوم الولايات المتحدة بلفت انتباه المجتمع الدولى إلى معاناة السكان المدنيين والضحايا من المدنيين والخسائر فى صفوف المدنيين الأبرياء، وتستخدم ذلك ذريعة لاستعمال القوة من قبل التحالف الأمريكى، بما فى ذلك ضد العاصمة السورية، لقد حذرنا الولايات المتحدة يوم أمس بشدة من خلال جميع القنوات"، وأعرب "لافروف"، عن أمله بعدم تنفيذ الولايات المتحدة لهذه المخططات غير المسئولة.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيكلى، قد أعربت خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الاثنين الماضى، عن استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات جديدة فى سوريا، "إذا لزم الأمر"، وذكرت أن الولايات المتحدة قصفت مطار الشعيرات بعد الهجوم الكيميائى على خان شيخون فى سوريا يوم 4 أبريل من عام 2017، إذ اعتبرت واشنطن أن القوات السورية هى من شنت الهجوم الكيميائى من هذا المطار.


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