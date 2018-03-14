مهاب مميش : عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

مهاب مميش : عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طنالأربعاء، 14 مارس 2018 01:41 م
قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم، عبور42 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
وكشف تقريررسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MANCHESTER MAERK، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.
وعبرت 20 سفينة من إتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية ADITH MAERSK بحمولة 173 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا.
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