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من هم المرشحين لمنصب "جارى كون" مستشار ترامب الاقتصادى؟

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:00 ص
من هم المرشحين لمنصب "جارى كون" مستشار ترامب الاقتصادى؟ جارى كون





كتبت رانيا فزاع
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بعد تقديم جارى كون مستشار ترامب الاقتصادى استقالته، من المتوقع أن يحل محله "كريس ليدل" الذى عمل كرئيس لأكبر شركتين أمريكتين ميكروسوفت وجى إم، ولديه خلفية مشابهة لـ"كون" فى التعامل مع الأرقام وبورصة وول ستريت.

 

وبحسبcnn  قالت وول ستريت الأحد إن ليدل هو واحد من أكبر المرشحين لحل محل كون، متحدث باسم البيت الأبيض قال لـ cnn إن ترشيح ليدل لحل محل كون يعتبر مجرد "احتمالية"، ويعمل ليدل الآن فى خدمة البيت الأبيض كمسئول استراتيجى. ولكن حتى الآن لا شىء يبدو حقيقيا حيث إن "لارى كدلو" مراسل سى إن بى سى، الذى عمل فى إدارة ريجان أيضا مرشح قوى كبديل لـ"كون" إذا عرض عليه ترامب المنصب، ويعتبر ليدل الأفضل للمنصب فاستثماراته المتنوعة وخبرته تعطيه أفضلية.

 

ويعد بيتر نافرو مرشح وبقوة خاصة عند مقارنته بشخص آخر وهو مستشار التجارة الخارجية، وأحد المدافعين عن فرض رسوم جمركية على ورادات الحديد لأمريكا، وبحسب سى إن إن فالسوق قد لا يحبه كبديل لـ"كون"، وهو ليس مع التجارة الحرة، كما أن المستثمرين من الممكن أن يكونوا سعداء أكثر لو ترامب اختار أحدا مثل ليدل أو نافرو أو كدلو لأن لديهم خبرة أكبر فى التعامل مع وول ستريت، وتوجد مقارنة الآن بين من لهم خلفية أكاديمية أو خلفية عملية.

 

 

يذكر أن البيت الأبيض قال إن جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدم استقالته، وفى عام 2016 عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جارى كون مديرا للمجلس الاقتصادى الوطنى. 

 

وكان جارى كون (56 عامًا) تولى إدارة "المجلس الاقتصادى الوطنى " وهى المؤسسة التى أنشأها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى عام 1993، ومهمتها تنسيق العمل فى قطاع الاقتصاد عبر الوزارات المعنية بحسب أ ف ب.

 

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن كون، الذى ترأس مجلس الاقتصاد القومى، استقال من منصبه بعد خلاف مع الإدارة الأمريكية حول سياستها التجارية، حسب "بلومبرغ ".

 

لكن كون لم يتطرق للخلاف فى البيان الذى نشره البيت الأبيض، وبحسب روسيا اليوم قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن "غارى كون قام بعمل رائع لتنفيذ برنامجنا، وساعد على تحقيق إصلاح ضريبى تاريخى وتحرير الاقتصاد الأمريكى مجددا ".


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