منطقة الأقصر الأزهرية تقيم تدريبات للمعلمين للتسكين فى وظائف كادر المعلم







الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية إقامة تدريبات للمعلمين الدائمين للتسكين فى وظائف كادر المعلم، وذلك بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالأقصر تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقالت المنطقة إنه يحاضر فى التدريبات كل من الدكتور مهدى توفيق عبد الكريم، ومنتصر محمود محمد رزق عن أهداف واستراتيجيات التدريس، وسد الفجوة بين احتياجات الطلاب التعليمية التربوية وبين قدرات المعلمين المهنية، وكيفية مواكبة التغييرات الحضارية السريعة؛ وتوظيف العديد من الوسائل والأساليب والاستراتيجيات التربوية الحديثة، فيما يتعلق بأسلوب توصيل المادة للطلاب من قبل المعلم لتحقيق هدف ما، وضبط الصف وإدارته؛ هذا بالإضافة إلى الجو العام الذى يعيشه الطلبة والترتيبات التى تساهم بعملية تقريب الطالب للأفكار والمفاهيم المبتغاة؛ والاستراتيجيات التعليمية التى تعتمد على تقنيات ومهارات عدة، يجب أن يتقنها المربى، عند توجهه للعمل الميدانى مع المتعلمين.

ويتولى أبو العلا يونس مصطفى وأحمد عبده محمد وربيع ميرغنى بقسم الكادر بالمنطقة ترتيب وتنسيق واستلام الملفات الخاصة بكل المتدربين وعددهم 62 متدرباً يتلقون تلك التدريبات بصورة مميزة داخل فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالأقصر.