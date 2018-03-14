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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:48 م
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منسق الأمم المتحدة فى سوريا: تنسيق مع الحكومة لإرسال قافلة إلى دوما ..الخميس

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:14 م
منسق الأمم المتحدة فى سوريا: تنسيق مع الحكومة لإرسال قافلة إلى دوما ..الخميس مساعدات إنسانية - أرشيفية





رويترز
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قال مستشار الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا، يان إيجلاند، إن المنظمة الدولية لديها ضوء أخضر من الحكومة السورية لإرسال قافلة كبيرة إلى دوما، غدا الخميس، مضيفًا أن الأمم المتحدة لديها نظام تنبيه جديد لتفادى الضربات الجوية فى الغوطة الشرقية، وإدلب.

وأضاف مستشار الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا، "نأمل فى انتهاء الحرب فى سوريا هذا العام".

 


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