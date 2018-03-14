مندوب فرنسا بمجلس الأمن: ندعم بريطانيا وندعو لاحترام السلم الدولى

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: ندعم بريطانيا وندعو لاحترام السلم الدولىالأربعاء، 14 مارس 2018 10:02 م
مندوب فرنسا بمجلس الأمن فرانسوا ديلاتر
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعرب مندوب فرنسا بمجلس الأمن فرانسوا ديلاتر، عن دعم بلاده للمملكة المتحدة ضد الهجوم الذى تعرضت له، داعيًا لاحترام أسس الأمن والسلم الدولى.
وشدد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة، على ضرورة تحديد مصادر غاز الأعصاب والحصول على إجابات على أسئلة المملكة المتحدة حول حادث التسميم، وتابع: "يجب معاقبة من استخدم السلاح الكيماوى".
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