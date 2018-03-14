مندوب روسيا بمجلس الأمن: بريطانيا استخدمت لغة تهديد غير مقبولة







كتب أحمد سامح

قال فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بريطانيا استخدمت لغة تهديد غير مقبولة على خلفية تسميم سيرجى سكريبال، بغاز الأعصاب، مؤكداً أن موسكو لا تسمح لأحد ان يتحدث معها بلغة الإنذارات والتهديد.

وأضاف المندوب الروسى، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تسميم العميل السابق سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة، أن روسيا تطالب بأدلة حقيقية ومادية لاتهامات بريطانيا الموجهة لموسكو، مشدداً على أن طرد الدبلوماسيين الروس لن يمر دون ردود فعل حازمة من روسيا.

وأكد نيبينزيا، أن المصدر المحتمل لهذه المادة الكيماوية السامة مصدرها المملكة المتحدة، موضحاً أن تأكيد لندن على أن سبب تسمم الجاسوس الروسى السابق بمادة "نوفيتشوك" يعد دليل على استطاعة بريطانيا تصنيع هذه المواد الكيماوية السامة.

وتابع المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة: "بريطانيا تسعى لتشويه سمعة روسيا.. نطالبها بضرورة العمل بالاجراءات الواردة فى الفصل التاسع من معاهدة الحظر الكيماوى واحترام مقتضيات التحقيق في القضية".