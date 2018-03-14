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مقتل 9 أشخاص فى ضربات جوية تركية لنقطة تفتيش سورية قرب عفرين (تحديث)

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:31 ص
مقتل 9 أشخاص فى ضربات جوية تركية لنقطة تفتيش سورية قرب عفرين (تحديث) سوريا - أرشيفية





رويترز و(أ ف ب)
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قال قائد موال للحكومة السورية، اليوم الأربعاء، أن ثلاث ضربات جوية تركية قصفت نقطة تفتيش تابعة لقوات موالية للحكومة على الطريق إلى عفرين ومقتل 9 مقاتلين.

وأعلنت مصادر سورية اليوم الأربعاء، مقتل 11 مدنيا فى مدينة عفرين شمالى سوريا، مع استمرار محاولات محاصرة المدينة من قبل القوات التركية ومسلحى المعارضة الموالين لها.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم - نقلا عن هذه المصادر، أن آلاف الأشخاص فروا من بلدة عفرين شمالى البلاد بسبب الهجوم التركى الذى بدأ منذ يناير الماضى، مضيفة أن الجيش التركى دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الحدود مع سوريا.


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