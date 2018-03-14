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مقتل 16 من عناصر الأمن فى هجومين غرب أفغانستان

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:07 ص
مقتل 16 من عناصر الأمن فى هجومين غرب أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية





كابول (أ ش أ)
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لقى 10 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم صباح اليوم الأربعاء،  فى هجوم شنه متمردون على نقطة تفتيش أمنية فى غرب أفغانستان .

ونقلت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية عن عبدالصمد صالح العضو بمجلس إقليم فرح قوله إن أربعة من الضحايا يخدمون بجهاز الاستخبارات، بينما الستة الآخرين من أفراد الشرطة، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وأضاف صالح "إن قوات الأمن تقاتل عناصر حركة طالبان فى ثلاث جبهات، وقد شن المتمردون عدة هجمات على نقاط التفتيش المتمركزة فى محيط عاصمة الإقليم".

من ناحية أخرى لقى 6 من رجال الشرطة الأفغانية على الأقل مصرعهم فى هجوم انتحارى فى ولاية هلمند جنوبى أفغانستان، وقالت مصادر فى الشرطة الأفغانية -وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، إن الانفجار نفذه انتحارى بتفجيره مركبة محملة بالمواد المتفجرة بالقرب من موقع لقوات الشرطة، فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها بعد عن الهجوم.

وازدادت الأوضاع الأمنية تدهورا فى الأشهر الأخيرة بأفغانستان، فبالإضافة إلى مسلحى "حركة طالبان" الذين كثفوا هجماتهم فى المدن وضد قوات الشرطة والجيش ازداد كذلك نفوذ تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد.

 
كما قتل 6 مسلحين فى ضربات جوية أمريكة استهدفت إقليم هلمند جنوب أفغانستان.وذكر المكتب الإعلامى للحكومة الإقليمية - فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء، أن مسلحى حركة طالبان الأفغانية تكبدوا خسائر فادحة فى سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة من الغارات الجوية على مخابئ طالبان فى منطقة مرجة، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل من بينهم أحد قادة طالبان، مشيرا إلى أن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن تدمير 4 من مخابئهم إلى جانب سيارتين.

 

 


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