مقتل 15 حوثيا خلال محاولة التسلل لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية







(أ ش أ)

لقى 15 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى اليمن مصرعهم خلال محاولة فاشلة للتسلل إلى مديرية الخوخة إحدى مديريات محافظة الحديدة فى الساحل الغربى اليمن.

ذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء دون المزيد من التفاصيل.

وكان مدير شعبة الاستخبارات فى المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمنى العميد مجاهد شعلان قد كشف عن ضبط عناصر مندسة فى صفوف القوات الحكومية تعمل لصالح ميليشيا الحوثى الانقلابية وتخطط لاغتيال قيادات فى مأرب الخاضعة لسيطرة الشرعية اليمنية.



