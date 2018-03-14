مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن العراقية بهجوم مسلح لداعش







(أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأربعاء، بأن خمسة عناصر من القوات الأمنية سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح لتنظيم داعش الإرهابى جنوب قضاء بلد.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مساء اليوم، قوة أمنية فى قرية تل الذهب جنوب قضاء بلد، ما أدى الى مقتل اثنين من أفراد القوة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث.