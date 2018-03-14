معوض الخولى يرأس اجتماع جمعية رعاية خريجى جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجى جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا بأعضاء اللجنة، لمناقشة ما استجد من أعمال.

فى البداية، استعرضت الجمعية تقرير القوائم المالية، متمثلة فى الميزانية العمومية والمقبوضات والمدفوعات والإيرادات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن عدد أعضاء الجمعية غير كاف لتأدية أهداف الجمعية، واقترح فتح باب الترشح لأعضاء جدد من الشباب خريجى الجامعة، لأنهم خير من يمثل الخريجين ويعرف متطلباتهم، ويحملون أفكارا جديدة تتناسب وسوق العمل فى الوقت الحاضر.

وكلف رئيس الجامعة، كل عضو بتقديم تقرير يضم عددا الخريجين بكليته شامل كافة البيانات، وطريقة التواصل مع كل خريج، وطالب الأعضاء بعمل خطة قابلة للتنفيذ وعرضها الجلسة القادمة، وتكون خطة ممنهجة ومعروفة بآليات تطبيقها، وتوزيع مهام تنفيذها، لأن هدف الجمعية الأساسى تقديم خدمة حقيقية لخريج جامعة المنوفية، وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الطالب وسوق العمل.

وأضاف، أن تفعيل أنشطة كل كلية وتنظيم ملتقيات التوظف والدورات المتخصصة فى مختلف المجالات، هو امتداد لنشاط الجمعية.