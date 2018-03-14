مطار القاهرة يستقبل 8 خيول عربي أصيل تمهيدا لنقلهم إلي بلجيكا وألمانيا

مطار القاهرة يستقبل 8 خيول عربي أصيل تمهيدا لنقلهم إلي بلجيكا وألمانياالأربعاء، 14 مارس 2018 03:27 م
فرس عربى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 8 خيول عربية أصيلة، وتم إنهاء إجراءات وصول الخيول بمعرفة مدير عام الحجر البيطري الدكتور صفوت مبارك، تمهيدا لنقلهم إلي بلجيكا وألمانيا على متن رحلات مصر للطيران.
وأضافت مصادر بالحجر البيطري، أنه تم إجراء كافة الاختبارات والتحاليل للتأكد من عدم وجود أي أمراض وبائية بالخيول العربية المصدرة من مصر، والتي أثبتت التحاليل بالمعامل المرجعية المصرية والدولية أنها خالية من الأمراض الوبائية الخاصة بالخيول ،ومن المقرر ان يتم نقلهم الي بلجيكا وألمانيا على متن رحلات مصر للطيران.
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