video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يستقبل 26 مرحلا من السعودية والكويت ولبنان لمخالفتهم شروط العمل

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:37 م
مطار القاهرة يستقبل 26 مرحلا من السعودية والكويت ولبنان لمخالفتهم شروط العمل مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 21 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية، كما استقبلت سلطات المطار 3 آخرين مرحلين من الكويت وآخرين من لبنان.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، كما وصل 3 آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من الكريت، واثنين آخرين على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت بصحبة عدد من رجال الأمن. 

 وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والكويتية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطارات مصر مستعدة لمواجهة الكوارث.. مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ لسيناريو سقوط طائرة ببحيرة ناصر.. إنقاذ 101 راكب كانوا على متنها قبل تحطمها.. والمطار يحتفل بحصوله على الرخصة الدولية لتطبيق المعايير.. صور وفيديو

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى إلى دبى

مطار القاهرة

مرحلين

المصريين في الخارج

الأجهزة الأمنية

الخطوط المصرية

شروط العمل والاقامة

الهجرة غير الشرعية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة