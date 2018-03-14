مطار القاهرة يستقبل 26 مرحلا من السعودية والكويت ولبنان لمخالفتهم شروط العمل







كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 21 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية، كما استقبلت سلطات المطار 3 آخرين مرحلين من الكويت وآخرين من لبنان.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، كما وصل 3 آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من الكريت، واثنين آخرين على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت بصحبة عدد من رجال الأمن.

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والكويتية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.