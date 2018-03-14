مصطفى بكرى : نزولنا الانتخابات يؤكد للعالم أننا بخندق واحد مع الرئيس







الفيوم - رباب الجالي

قال النائب مصطفى بكرى، جئنا اليوم إلى الفيوم، بلد الحضارة والتاريخ، وهم من بنوا الهرم الأكبر سنة 2600 قبل الميلاد، ولا مكان فى وطننا لإخوانى ولا متآمر، مضيفا : " لابد أن نضرب المثل فى 26 مارس بنزولنا للانتخابات الرئاسية، لنقول للعالم كله "أننا بالخندق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذ مصر وحمى الشعب المصرى".

وأكد بكرى، فى كلمته بمؤتمر دعم الرئيس لفترة ثانية، أن السيسى من اليوم الأول، كان حريصا على الأرض المصرية التى كانوا يريدون ضياعها فى سيناء وحلايب وشلاتين، فأصدر القرار بمنع التملك أو الإيجار على أرض مصر، ليحمى مصر من الصهاينة والأمريكان، وحمى الشعب المصرى من الإخوان، وقال لمحمد مرسى مشروعكم فشل والناس انفضت من حولكم، والجيش المصرى العظيم سيظل محافظا على أرض مصر، وحذر مرسى من ضياع شبر من أرض مصر، وأن شرعية الإنقاذ هى من أتت بالرئيس السيسى ومصر ستكون أد الدنيا.

وأضاف بكرى، أنه كان بلقاء مع الجالية المصرية فى دبى، وقابله مصرى، وقال له نحن نشبه الرئيس بمن أنقذ مريضا يحتضر، ومن يقول الأسعار ارتفعت اقول له "هل نسيتم أيام عبد الناصر" تحملنا وقال الرئيس عبد الناصر، كتب علينا القتال ولم يكتب علينا الاستسلام.

وقال بكرى لمن يتدخلون لمعرفة حالة مرسى فى السجن أننى أقول لهم "إطمئنوا فهو بياكل نص البط والوز بتاع البلد وحالته زى الفل".

ولفت بكرى إلى أن مؤامرة تفتيت الدولة المصرية مستمرة، وهذه لحظة لمواجهة الخونة والمأجورين، ويجب الالتفاف حول هذا القائد العظيم الذى أعاد مصر للساحة الدولية، وبلدنا واحدة من 20 دولة تكافح الفساد، ولا تستمعوا للشائعات والأكاذيب، والإخوان خطفوا الثورة، والعيال الذين يقولون "يسقط حكم العسكر هم من شككوا فى الجيش فى إتفاقية تيران وصنافير".