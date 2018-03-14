مصطفى السيد: المصرى لم يكن جاهلا قط.. والتاريخ يؤكد قدرته على الإبداع







كتب وائل ربيعى

قال الدكتور مصطفى السيد، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة وأستاذ النانوتكنولوجى بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التاريخ يؤكد قدرة المصريين على الإبداع، وعليهم الآن العودة لهذا الإبداع مرة أخرى، مشددا على أن المصرى لم يكن جاهلا قط فى أى مرحلة من تاريخه.

وأضاف "السيد"، فى كلمته خلال الملتقى العلمى والبحثى فى علوم النانو تكنولوجى "قمة النانوتكنولوجى"، المنعقد فى مقر الجامعة البريطانية بالقاهرة الآن، أنه منذ 4 آلاف سنة كانت مصر والصين أولى الدول علما وتقدما، وكان العالم غارقا فى سُبات عميق، وهذا يدل على أن هاتين الدولتين هما حاملتا العلم والإبداع.

وأشار أستاذ النانو تكنولوجى، إلى أن المصرى أول من بنى الأهرامات، وأول من ابتكر علم التحنيط، واستطاع معرفة المواد الكيميائية واستخدامها فى الفنون والطب وغيرهما، والأمر نفسه فى الصين، متابعا: "دليل أن مصر لديها من العلم والابتكار الكثير، وجود مئات العلماء المصريين الذين أثبتوا قدراتهم وإبداعهم فى أنحاء العالم"، مشددا على أن الحل يكمن فى اتخاذ خطوات جدية لإصلاح التعلم والنهوض به من جديد سعيا لتعزيز الإبداع والابتكار.