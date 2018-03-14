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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:21 م
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر حادث تصادم بإقليم قندهار الأفغانى

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:51 م
مصرع 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر حادث تصادم بإقليم قندهار الأفغانى القوات الأفغانية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن مسئول أفغانى مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر اصطدام حافلة بسيارة فى الطريق الرئيسى بإقليم قندهار الكائن جنوبى أفغانستان.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن "قدرة الله خوشباخت" المتحدث باسم حاكم الإقليم، قوله، إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا بينهم نساء وأطفال، فيما ألقى "خوشباخت"، باللائمة على ما وصفه بإهمال كلا السائقين فى الحادث، يشار إلى أن حوادث المرور شائعة الحدوث فى أفغانستان، حيث أن الطرق فى كثير من الأحيان تكون فى حالة سيئة، ونادرا ما يتم اتباع قوانين المرور.

 


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