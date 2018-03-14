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مصرع فلاح بعد أسبوع من إصابته بتسمم فى المنوفية

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:25 ص
مصرع فلاح بعد أسبوع من إصابته بتسمم فى المنوفية جثه -ارشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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لقى فلاح مصرعه بعد أسبوع من إصابته بالتسمم بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية . 
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من مستشفى شبين الكوم التعليمي بوفاة " م .ا.ا " 29 سنة، فلاح ومقيم كفر العرب القبلي دائرة مركز شرطة قويسنا والمحجوز بالمستشفى منذ 7 مارس الجارى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بعد حالة تسمم. 
 
بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه  " م  " 46 سنه، فلاح ومقيم بذات العنوان نفى علمه بالواقعة، وأضاف بأن شقيقه يعمل بإحدى المزارع بمدينة قويسنا، وطلب اتخاذ اللازم قانوناً تحرر عن الواقعة المحضر رقم2 أحوال قسم شبين الكوم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
 
 
  
 
 

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