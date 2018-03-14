مصرع عامل سقط بغرفة تفتيش صرف صحى أثناء وضوئه بمسجد بالعياط







كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه نتيجة سقوطه بغرفة التفتيش الخاصة بالصرف الصحى لمسجد بالعياط، وكشفت التحريات عن أن المتوفى أثناء وضوئه بالمسجد اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى إلى أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء وضوئه بمسجد اختل توازنه وسقط بغرفة تفتيش خاصة بالصرف الصحى للمسجد مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.