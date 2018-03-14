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مصرع عامل انهالت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة سوادة بالبحيرة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:01 ص
مصرع عامل انهالت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة سوادة بالبحيرة جثة - أرشيفية





البحيرة - جمال ابو الفضل
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لقى عامل مصرعه بحفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزل بمنطقة سوادة التابعة لمركز إدكو بالبحيرة بعدما إنهالت عليه الرمال و دفن تحتها. 

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة إدكو من كل من الباشا ا ع 58 سنة فلاح ، جوده ع س 43 سنة، محمد ح ر33 سنة، مقيمين بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

 

تبين أنه حال حفر نجل الأول أحمد ا ا 29 سنة عامل وبصحبته الثانى والثالث، للتنقيب عن الآثار بمنزل ملك إبراهيم م ا 40 سنة صياد ومقيم منطقة سواده بدائرة المركز، انهالت الرمال على نجله ولم يتمكنوا من استخراجه، وأضاف الأول بتواجدهم لقيامهم بنقل سماد عضوى من محل إقامتهم إلى المزارع بإدكو، وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وجود آثار لحفر بداخل المنزل المشار إليه تم ردمه.

 

وبسؤال مالك المنزل قرر ما تقدم وأضاف بتعرفه عليهم منذ فترة حال ترددهم  بدائرة المركز واتفاقهم على الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وأخطرت النيابه العامه لتولى التحقيق ، وتواصل قوات الحمايه المدنيه والإنقاذ البرى جهودها لاستخراج الجثة، وتحرر المحضر اللازم المركز وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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