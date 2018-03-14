مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيليةالأربعاء، 14 مارس 2018 05:34 م
حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات، نتيجة حادث تصادم سيارتين أمام معسكر قوات الأمن، طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبو صوير.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل، أمام معسكر قوات أمن الإسماعيلية، طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبوصوير.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع شخص جارى التعرف على هويته، وإصابة كل من "محمد شعبان عتريس"21 عاما، و"محمد شعبان على" 22 عاما، و"محمد حسنى يوسف" 23 عاما، مصابين بسحجات وكدمات.
على الفور، تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج.
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