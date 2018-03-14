مصرع شخصين و إصابة ثالث صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ 6 أكتوبر

مصرع شخصين و إصابة ثالث صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ 6 أكتوبرالأربعاء، 14 مارس 2018 10:18 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى شخصان مصرعهما و أصيب ثالث بعدما صدمتهم سيارة اثناء عبورهم للطريق بوصلة دهشور فى مدينة السادس من أكتوبر، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش لرفع حطام الحادث بعد نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى وصلة دهشور بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة