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مصرع شخصين و إصابة ثالث صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ 6 أكتوبر

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:18 م
مصرع شخصين و إصابة ثالث صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخصان مصرعهما و أصيب ثالث بعدما صدمتهم سيارة اثناء عبورهم للطريق بوصلة دهشور فى مدينة السادس من أكتوبر، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش لرفع حطام الحادث بعد نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى وصلة دهشور بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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