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مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى طوخ

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:25 م
مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى طوخ تنقيب عن الآثار - أرشيفية





القليوبية نيفين طه
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لقى شخصان مصرعهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بقرية الدير بطوخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بمصرع دجال وصاحب منزل أثناء قيامها بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الدير بطوخ.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، والذى وجه بسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة، وانتقل رجال الأمن وجار انتشال جثث المتوفيين واستكمال التحريات حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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