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مصرع شاب فى ظروف غامضة بحى الجناين بالسويس

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:03 ص
مصرع شاب فى ظروف غامضة بحى الجناين بالسويس جثه-ارشيفيه





السويس - سيد نون
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يكثف ضباط المباحث بمديرية أمن السويس جهودهم لكشف غموض مصرع شاب فى العقد الثانى من العمر بقرية الخواطرة بحى الجناين بالسويس بعدة طعنات نافذة، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى السويس العام. 

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول إسلام عبد الرحمن 24 سنة مصاب بطعنات نافذة ولم تفلح جهود إنقاذه وتوفى بعد لحظات من وصوله المستشفى.

وقال مصدر أمنى، إن ضباط مباحث مديرية أمن السويس يكثفون جهودهم لكشف غموض مقتل الشاب، وقال والده إنه سقط على أسياخ حديدية.


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