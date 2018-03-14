مصرع سائق "توك توك" وإصابة اثنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

لقى سائق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بالرأس فى مشاجرة بقرية سلامون فى مركز طما شمالى محافظة سوهاج، بينما أصيب سائقان آخران باشتباه كسر فى الجمجمة وجروح متهتكة بفروة الرأس، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين فى دائرة المركز، على أولوية المرور بالطري، تبادلا على أثرها إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من: "محمد. ب. م"، 16 سنة "سائق توك توك"، توفى أثر إصابته بطلق نارى فى الرأس، و"خالد. م. ا"، 35 سنة "عامل - عم الأول"، وطرف ثانٍ "أحمد. ع. م"، 25 سنة "سائق"، و"محمد. ع. م"، 35 سنة "سائق"، مصابين باشتباه كسر بالجمجمة وجروح متهتكة بفروة الرأس.

تم نقل المتوفى للمشرحة، وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى الجريمة بحوزة الثانى من الطرف الأول، وهو عبارة عن طبنجة ماركة "ستار" عيار 9 ملليمترات، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة، واعترف المتهم الثانى من الطرف الأول بإصابة نجل شقيقه ووفاته بطريق الخطأ.

تم تحرير المحضر الإدارى رقم 1095 إدارى مركز طما بسوهاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب لإجراء الصفة التشريحية للجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.