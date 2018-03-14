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مصرع ربه منزل وطالب وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:51 م
مصرع ربه منزل وطالب وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقناطر الخيرية حادث سيارة - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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لقى طالب وربة منزل مصرعهما، وأصيب 10 أشخاص آخرين فى تصادم سيارتين ميكروباص بدون لوحات معدنية على طريق القناطر – شبرا شهاب بمدينة القناطر الخيرية، تم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفى القناطر العام، وتم التحفظ على السيارتين وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية أحمد عبد الغنى بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق "القناطر – شبرا شهاب" بين سيارتين ميكروباص، تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية. 
 
وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين بدون لوحات معدنية محملين بالركاب، وأسفر الحادث عن مصرع كل من سامية عبد المنصف سويلم من قرية شبرا شهاب، وطالب يدعى نادر ماجد دياب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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