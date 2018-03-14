مصدر أمنى: نقل 9 مصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى للمستشفى







كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن عدد المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى ارتفع إلى 9 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى، موضحا أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة من سائق الأتوبيس ثم اصطدامه بسيارة ملاكى، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على يمين الطريق وتوقف حركة السيارات اتجاه مدينة نصر وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.