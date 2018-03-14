مصدر أمنى: نقل 9 مصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى للمستشفى

مصدر أمنى: نقل 9 مصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى للمستشفىالأربعاء، 14 مارس 2018 06:39 م
إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
قال مصدر أمنى، إن عدد المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى ارتفع إلى 9 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى، موضحا أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة من سائق الأتوبيس ثم اصطدامه بسيارة ملاكى، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على يمين الطريق وتوقف حركة السيارات اتجاه مدينة نصر وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة