مصادر مسؤولة: نحاول استثناء مصر من رسوم الحديد والألومنيوم فى أمريكا







واشنطن - عبد الحليم سالم

كشفت مصادر مصرية مسؤولة، عن أن هناك محاولات مع الجانب الأمريكى لاستثناء 12 دولة، بينها مصر، من الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الحديد والألومنيوم.

وأضافت المصادر، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن، أن مصر تسعى لأن تكون بين الدول المستثناة من الرسوم الجديدة، خاصة أن صادراتها من الحديد والألومنيوم لا تتعدى "نصف بالمئة" من واردات أمريكا، أى حوالى 100 مليون دولار سنويا، من خلال شركتين.

وأكدت المصادر، أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يعد مذكرة تفصيلية بالأمر لرفعها لوزارة الخارجية، تمهيدا لإرسالها للجانب الأمريكى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور التفاصيل الخاصة بالقرار من الجهات المسؤولة عن التجارة الأمريكية يوم 18 مارس الجارى.