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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:54 م
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مصادر مسؤولة: نحاول استثناء مصر من رسوم الحديد والألومنيوم فى أمريكا

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:24 م
مصادر مسؤولة: نحاول استثناء مصر من رسوم الحديد والألومنيوم فى أمريكا بكرات صلب - أرشيفية





واشنطن - عبد الحليم سالم
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كشفت مصادر مصرية مسؤولة، عن أن هناك محاولات مع الجانب الأمريكى لاستثناء 12 دولة، بينها مصر، من الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الحديد والألومنيوم.
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن، أن مصر تسعى لأن تكون بين الدول المستثناة من الرسوم الجديدة، خاصة أن صادراتها من الحديد والألومنيوم لا تتعدى "نصف بالمئة" من واردات أمريكا، أى حوالى 100 مليون دولار سنويا، من خلال شركتين.
 
وأكدت المصادر، أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يعد مذكرة تفصيلية بالأمر لرفعها لوزارة الخارجية، تمهيدا لإرسالها للجانب الأمريكى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور التفاصيل الخاصة بالقرار من الجهات المسؤولة عن التجارة الأمريكية يوم 18 مارس الجارى.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود المسلمي

مش مهم تصدير لأمريكا

بلاه تصدير لامريكا 100 مليون مبلغ تافه ممكن الشركتين تسوقهم في اي دولة بسهوله او حتي تبعهم في السوق المحلي ده اذا كان الومنيوم خام قوالب او حديد اسياخ او كمرات لانه كده يعتبر خسارة للأقتصاد القومي مش مكسب  وعلي فكرة التصدير لامريكا بكلف كثير جدا في الشحن وكده علشان يعرف ينافس اطيد السعر رخيص جدا والشركتين بيستنوا دعم الصادرمن الدولة 

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