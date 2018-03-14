مصادر سورية: مقتل 11 مدنيا فى القصف التركى على مدينة عفرين







دمشق (أ ش أ)

أعلنت مصادر سورية اليوم الأربعاء، مقتل 11 مدنيا فى مدينة عفرين شمالى سوريا، مع استمرار محاولات محاصرة المدينة من قبل القوات التركية ومسلحى المعارضة الموالين لها.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم - نقلا عن هذه المصادر، أن آلاف الأشخاص فروا من بلدة عفرين شمالى البلاد بسبب الهجوم التركى الذى بدأ منذ يناير الماضى، مضيفة أن الجيش التركى دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الحدود مع سوريا.

كان الجيش التركى قد أعلن أمس أنه "طوق" مدينة عفرين فى شمال سوريا، التى تعد مركزا للعملية التى تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد، معتبرا ذلك تقدما ملموسا.

وتشن تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها منذ 20 يناير الماضى هجوما واسعا ضد منطقة عفرين، تقول إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التى تصنفها تركيا كمنظمة "إرهابية".