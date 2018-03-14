"مشايخ الصيادين" ببحيرة ناصر يعلنون تأييدهم للسيسى بانتخابات الرئاسة (فيديو وصور)







أسوان – عبد الله صلاح

أعلن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ببحيرة ناصر، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية ثانية من أجل استكمال الإنجازات ومسيرة البناء والتعمير ولتجنى مصر ثمار المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وبحضور عضو مجلس النواب صلاح عفيفى بجانب مسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

من جانبه أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن روح الولاء والانتماء والموقف الوطنى الذى يتحلى به الصيادين فى بحيرة ناصر يأتى لتأكدهم من أن خطة التنمية الشاملة للبحيرة شهدت العديد من الإجراءات والقرارات التى تم تنفيذها داخل وحول المسطح المائى لها مما أثمر عن زيادة معدلات الإنتاج السمكى سواء للكم أو لجودة ومواصفات الأسماك فى الفترة من مايو 2017 وحتى فبراير 2018 إلى 17 ألف طن بنسبة زيادة 53% مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق وهو الذى ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه بعد أخذ الرأى الأمنى من الجهات المختصة والرأى الفنى من هيئة الثروة السمكية، علاوة على رأى رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين تقرر غلق البحيرة للعام السمكى الحالى أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد فى الفترة من 15 إبريل إلى 15 يونيو وذلك نظراً لحلول شهر رمضان فى منتصف مايو القادم.

وطالب حجازى، من رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين بتقديم مقترحاتهم بجانب مقترحات الجهات الأمنية والتنفيذية لوضع خطة تأمين كاملة لبحيرة ناصر طوال العام وليس فقط فى فترة غلق البحيرة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص خط ساخن فى غرفة عمليات المحافظة لتلقى كافة البلاغات عن أعمال الصيد الجائر والتهريب، لا سيما فى فترة الغلق لسرعة اتخاذ الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة لمنع والحد من التهريب وخاصة أنه أصبح يوجد 15 وحدة نهرية جاهزة لعملية التأمين بعد رفع كفاءتها.

وناشد حجازى، رؤساء جمعيات الصيد والحضور حث وتشجيع الصيادين والعاملين فى هذا المجال بشكل عام للنزول إلى لجان الانتخابات الرئاسية فى أيام 26 و 27 و 28 مارس الحالى للتعبير عن رأيهم ولنؤكد للعالم بأن الشعب المصرى يقف صفاً واحداً من أجل إعلاء شأن وطنه ومساندة جهود الدولة والحكومة لاستكمال المشروعات العملاقة التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة والتى ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وبالتالى انخفاض نسب البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والبسطاء، مؤكداً أن أحد مقاييس تحضر ورقى الشعوب هو مدى مشاركتها فى الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محليات أو نقابات وعدم الاستماع لدعوات التشكيك والهدم من قوى الشر والمغرضين، الذين تلوثت أيديهم بدماء أبنائنا من الجيش والشرطة والمدنيين.