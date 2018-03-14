video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:06 م
مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات جانب من المسيرة





المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

نظم طلاب عدة مدارس في مُحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، مسيرات جابت عددًا من الشوارع، ضمن المُبادرة التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك أمانة"؛ لحث المواطنين على المُشاركة فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
 
 
وشارك فى"المسيرات"، طلاب مدارس "الشهيد محمد حبشى فى مدينة المنيا، وبنى مزار الثانوية للبنات، والنظامية الابتداية ببنى مزار"، وحمل "الطلاب"، لافتات مكتوب عليها عبارات تدعو المواطنين للمُشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
 
 
مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (1)
 
مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (2)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودينى وإنسانى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مخافظة المنيا

اخبار المنيا

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة