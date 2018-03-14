مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

مسيرات لطلاب مدارس المنيا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخاباتالأربعاء، 14 مارس 2018 04:06 م
جانب من المسيرة
المنيا- حسن عبد الغفار
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نظم طلاب عدة مدارس في مُحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، مسيرات جابت عددًا من الشوارع، ضمن المُبادرة التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك أمانة"؛ لحث المواطنين على المُشاركة فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
وشارك فى"المسيرات"، طلاب مدارس "الشهيد محمد حبشى فى مدينة المنيا، وبنى مزار الثانوية للبنات، والنظامية الابتداية ببنى مزار"، وحمل "الطلاب"، لافتات مكتوب عليها عبارات تدعو المواطنين للمُشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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