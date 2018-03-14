مسلح يثير الرعب بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى الأمريكية

مسلح يثير الرعب بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى الأمريكيةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:04 م
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك أنباء عن مسلح يثير الرعب بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى، وذلك حسبما أفادت مصادر تلفزيونية فى خبر عاجل.
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