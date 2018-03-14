مسعود البارزانى: قرار رفع الحظر عن المطارات فى كردستان خطوة جيدة







بغداد(أ ش أ)

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الحظر عن المطارات فى أقليم كردستان خطوة جيدة .

وقال البارزانى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) إن "مشاكل اقليم كردستان مع بغداد ليست محصورة فى المطارات والموازنة فقط " .

وأضاف أن "المشاكل بين بغداد وأربيل هى تاريخية وسياسية وقومية وإنسانية واقتصادية ودستورية".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد أعلن أمس إعادة افتتاح مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية.

فى سياق أخر، ذكر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء العراقى فى بيان مقتضب أن العبادى، وصل اليوم الأربعاء، إلى محافظة نينوى.

وكان العبادى قد أعلن فى أغسطس الماضى تحرير كامل محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الارهابى، بعد قتال استمر 9 أشهر.