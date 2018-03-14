video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسعود البارزانى: قرار رفع الحظر عن المطارات فى كردستان خطوة جيدة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:20 ص
مسعود البارزانى: قرار رفع الحظر عن المطارات فى كردستان خطوة جيدة مسعود البارزانى رئيس إقليم كردستان





بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الحظر عن المطارات فى أقليم كردستان خطوة جيدة .

وقال البارزانى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) إن "مشاكل اقليم كردستان مع بغداد ليست محصورة فى المطارات والموازنة فقط " .

وأضاف أن "المشاكل بين بغداد وأربيل هى تاريخية وسياسية وقومية وإنسانية واقتصادية ودستورية".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد أعلن أمس إعادة افتتاح مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية.

فى سياق أخر، ذكر المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء العراقى فى بيان مقتضب أن العبادى، وصل اليوم الأربعاء، إلى محافظة نينوى.

وكان العبادى قد أعلن فى أغسطس الماضى تحرير كامل محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الارهابى، بعد قتال استمر 9 أشهر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يرفع الحظر عن الرحلات الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان

كردستان تقرر فتح جميع الطرق الرئيسية مع المحافظات العراقية

كردستان

داعش

بغداد

اربيل

اخبار العرب

نينوى




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة