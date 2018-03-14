مسجل خطر يطعن عامل حتى الموت لخلافات مالية بينهما فى السلام







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

انهال مسجل خطر طعناً على عامل حتى فارق الحياة، لوجود خلافات مالية بينهما فى مدينة السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بدائرة قسم شرطة السلام ثانِ وتم ضبط مرتكب الواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطةالسلام ثانِ، يفيد بالعثور على جثة عامل داخل أحد الأسواق بالمنطقة ، وتم تحديد هوية المجنى عليه.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل وله معلومات جنائية، وتم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة لحدوث مشاجرة بينهما لخلاف مالى قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بآلة حادة " كتر" فأودى بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.