مستقبل وطن بأسيوط يوزع على المواطنين منشورات لدعم السيسي بمركز أبو تيج







أسيوط ـ محمود عجمي

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى، اليوم الثلاثاء، فعاليات نقاط التمركز لتوزيع منشورات بإنجازات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، على المواطنين بمركز ابوتيج.

وقال عمران رفعت أبوعقرب أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج، إن الفعاليات تأتي في إطار فعاليات التمركز والتي أطلقها الحزب لفتح حوار مباشر مع المواطنين حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة ؛ مشيرا إلي أن شباب الحزب قام بالتمركز في ميدان الفرغل بمركز أبوتيج وتم توزيع العديد من المنشورات علي المواطنين والتي تحمل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية.

وأضاف محمود زين الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط، إلي أنه لليوم الخامس علي التوالي تواصل فعاليات حملة تمركز وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة وحث المواطنين بمختلف مراكز وقري المحافظة علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس السيسي.