مسئول روسى تعليقا على الأزمة مع لندن:لغة الإنذارات لا تعمل معنا ولا نخشى شيئا







موسكو (أ ش أ)

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، إن لغة الإنذارات لا تعمل مع موسكو، مؤكدا أن بلاده لا تخشى شيئا.

وأضاف تشيجوف تعليقا على الأزمة مع لندن، وفقا لوكالة أنباء (نوفوستى) الروسية اليوم الأربعاء، "أعتقد أن عليهم الاقتناع بذلك فى لندن وفى العواصم الغربية الأخرى، وأشعر بالأسف لتلك المناقشات التى تجرى فى البرلمان البريطانى، وتلك التصريحات الرسمية التى يعلن عنها بدلا من حل هذه المسألة وبدلا من أن يدعوا روسيا للمشاركة بالتحقيق".

وأكد أن بريطانيا تنتهك تقريبا الاتفاق الدولى حول الأسلحة الكيميائية المحظورة لأنه يتعين عليها أن تقدم لتلك البلد التى توجه إليها الاتهامات، المعلومات الضرورية الموضوعية وعينات عن المادة السامة المستخدمة.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، قد أعلنت يوم الاثنين الماضى أنه من المرجح جدا أن تكون روسيا مسئولة عن تسميم الجاسوس الروسى السابق سكريبال وابنته، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قد أبلغ السفير الروسى فى لندن، ألكسندر ياكوفينكو بأن لدى روسيا من الوقت حتى يوم أمس الثلاثاء لتقديم توضيحات مفصلة حول قضية سكريبال.

يشار إلى أنه تم العثور على سكريبال وابنته فى 4 مارس الجارى فى حالة فقدان للوعى فى سالزبوري، وأعلنت الحكومة البريطانية أنه تم تسميمهما بمادة شالة للأعصاب روسية الصنع حيث أصيب معهما ضابط شرطة بريطانى.